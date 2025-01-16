Порядка 750 м уличного освещения протянут в Лыткарине в 2025 году

В городском округе Лыткарино в 2025 году продолжится реализация программы «Светлый город». Новые линии уличного освещения появятся на улице Советской, от улицы Ленина до Спортивной. Общая протяженность составит 750 метров. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Дополнительно в этом году будут подключены новые линии освещения на участке дороги от Тураевского шоссе до аэродрома, протяженностью 800 м с установкой 26 светильников. Также на участке дороги от аэродрома до Нового Лыткаринского кладбища, протяженностью 400 м с установкой 10 светильников.

В 2024 году новая линия освещения была смонтирована на улице Комсомольской. В 2023 году в рамках программы проведены работы по установке новых опор уличного освещения на улицах Октябрьской, Ухтомского и Сафонова.

«Также в 2024 году были проведены работы по модернизации городской системы наружного освещения. Устаревшие натриевые осветительные приборы заменили на современные светодиодные — всего модернизировано 1 595 фонарей во дворах, внутридворовых проездах и на городских улицах», — отметил глава городского округа Лыткарино Константин Кравцов.

Инициированный губернатором Московской области Андреем Воробьевым проект «Светлый город» направлен на ликвидацию недоосвещенных мест в регионе, повышение энергоэффективности уличного освещения, а также создание комфортных условий в местах проведения досуга жителей.