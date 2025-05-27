Порядка 7 тыс урн отремонтировали в Подмосковье с начала года
Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО
Уличные урны — важный элемент городского благоустройства, от которого зависит чистота населенных пунктов области. Так, с начала года на территории Подмосковья коммунальные службы провели ремонт 6 729 урн. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.
За время эксплуатации они подвергаются внешнему воздействию:
- появляются вмятины и трещины;
- металл покрывается ржавчиной;
- забиваются мусором;
- теряют первоначальный вид из-за выцветшей краски.
Топ-3 городских округов по количеству отремонтированных элементов:
- Балашиха — 433;
- Раменский — 396;
- Пушкинский округ— 352.
Инспекторы министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области регулярно следят за состоянием малых архитектурных форм. При обнаружении дефектов специалисты передают информацию ответственным службам для оперативного устранения.
Если вы заметили неисправную урну — сообщите об этом в свою управляющую компанию или обратитесь в территориальный отдел министерства.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.
«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.