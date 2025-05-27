Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

Порядка 7 тыс урн отремонтировали в Подмосковье с начала года

Уличные урны — важный элемент городского благоустройства, от которого зависит чистота населенных пунктов области. Так, с начала года на территории Подмосковья коммунальные службы провели ремонт 6 729 урн. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

За время эксплуатации они подвергаются внешнему воздействию:

появляются вмятины и трещины;

металл покрывается ржавчиной;

забиваются мусором;

теряют первоначальный вид из-за выцветшей краски.

Топ-3 городских округов по количеству отремонтированных элементов:

Балашиха — 433;

Раменский — 396;

Пушкинский округ— 352.

Инспекторы министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области регулярно следят за состоянием малых архитектурных форм. При обнаружении дефектов специалисты передают информацию ответственным службам для оперативного устранения.

Если вы заметили неисправную урну — сообщите об этом в свою управляющую компанию или обратитесь в территориальный отдел министерства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.