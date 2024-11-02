Порядка 40 частных домов в Егорьевске подключили к газу с начала года

Получить доступ к современному топливу жители округа Егорьевск могут благодаря региональным льготным программам. Накануне газ подключили многодетной семье в селе Саввино. Теперь жизнь семьи станет намного комфортнее, сообщает пресс-служба администрации округа.

«О том, что многодетные семьи могут подключить газ в дом по льготе, узнала на работе. Тут же подала заявку. Долго ждать не пришлось — через пару недель нам позвонили из „Мособлгаза“ и сказали, что берут нашу заявку в работу», — рассказала многодетная мама Марина.

Всего с начала года по льготным программам к газу подключили более 180 домов частных домов на всем юго-востоке Подмосковья. Активнее всего льготами пользуются именно многодетные семьи: за 10 месяцев филиал «Мособлгаза» газифицировал 181 домовладение, собственники которых имеют такой статус.

В Егорьевске по программе социальной газификации с ее начала подключили более 1500 домов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность газовой безопасности в многоквартирных домах. Он призвал депутатов Госдумы принять соответствующие поправки в законы.

«Важно, чтобы культура газовой безопасности в МКД также была на должном уровне. Мы выступили инициаторами ряда поправок. Цель этих поправок — получить своевременный доступ, а также удобное электронное взаимодействие с абонентами. Для нас это является тоже вопросом чувствительным», — сказал Воробьев.