сегодня в 16:37

Порядка 350 заявок обработал Подольский водоканал с начала февраля

Специалисты Подольского водоканала выполнили 344 заявки поступившие по сетям водоотведения. Бригады предприятия ежедневно выезжали на объекты для устранения засоров, проведения профилактических работ и обеспечения стабильной работы канализационных сетей, сообщила пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В рамках технического обслуживания на канализационно-насосной станции «Ордынцы» сотрудники выполнили ремонтно-профилактические работы.

В ходе обслуживания выполнены следующие работы:

подъем насосных агрегатов;

очистка скопившихся посторонних предметов;

чистка корзин;

регулировка зазоров рабочих колес;

обслуживание оборудования с заменой масла.

Кроме того, проведены мероприятия по откачке, размыву и очистке приемного резервуара, а также промывке участка напорного трубопровода.

Прежде чем приступить к основным работам, сотрудники расчистили подъездные пути от снега и подсыпали песок — это обеспечило безопасный проезд специализированной техники к объекту.

Основная причина большинства засоров заключается в неправильной эксплуатации канализации. Использование унитазов и раковин для сброса пищевых отходов, салфеток, гигиенических материалов и прочих несвойственных сточным водам предметов ведет к образованию пробок, затрудняющих нормальное функционирование системы.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.