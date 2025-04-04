Подмосковные КПО наращивают выборку вторичных ресурсов

Оптимизация работы технологичного оборудования и работа с производителями упаковки позволила комплексу по переработке отходов в Егорьевске увеличить выборку вторичных ресурсов в I квартале этого года. Рост показателей зафиксирован по 16 из 44 отбираемых компонентов, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Так, к примеру, выборка пластиковой тары за год выросла на треть. Это произошло за счет оптимизации работы оптических сепараторов. А выборка цветных пакетов из полиэтилена высокого давления увеличилась на 67%, прозрачных — на 20%.

Значительно вырос объем выборки одноразовой посуды из полипропилена — на 41%. У КПО стабильный спрос на эту продукцию от перерабатывающих заводов.

Кроме этого, на 53% увеличилась выборка упаковки из поликарбоната, на 27% бытовой техники, лом черных металлов — на 36%. Помимо этого, в лидерах выборки стеклянная тара — увеличение на 18%.

В год КПО Егорьевского муниципального округа обрабатывает 1,2 мл тонн отходов из Москвы и Московской области. Выбранное вторсырье предприятие направляет 135 российским заводам-переработчикам.

Ранее глава региона Андрей Воробьев подчеркнул важность сбора вторсырья.

Воробьев поблагодарил глав за эффективную работу по этому вопросу, которую можно наблюдать как визуально, так и технологически. Однако, по словам губернатора, всегда есть к чему стремиться.

«Еще нужно сделать акцент на сборе вторсырья. Вы помните, когда мы заходили на тему создания, по сути, индустрии утилизации твердых бытовых отходов, важны компоненты во всем мире <…> и, в частности, у нас — это сортировка», — заявил Воробьев.