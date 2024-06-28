Подмосковные энергетики обеспечат электроснабжением дома для переселенцев

Энергетики Московской области продолжают активную деятельность по технологическому присоединению потребителей региона к электрическим сетям для переселенцев из аварийного и ветхого жилья. Работы проходят во всех муниципалитетах Подмосковья под контролем регионального министерства энергетики. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Специалисты компании «Россети Московский регион» завершили строительно-монтажные работы для технологического присоединения двух строящихся в Дмитровском и Сергиево-Посадском городских округах многоквартирных домов для переселенцев из ветхого жилья с суммарной мощностью 234 кВт.

Для электроснабжения дома в п. Деденево Дмитровского городского округа энергетики построили двухтрансформаторную подстанцию 10 кВ с двумя трансформаторами по 160 кВА, а в г. Сергиев Посад, ул. Строителей, дом 9, реконструировали действующую подстанцию с заменой трансформатора на более мощный — 400 кВА.

«Энергетики проложили около 1,7 км кабельных и 400 м воздушных линий до основных источников питания жилых домов. Работы в Дмитровском и Сергиево-Посадском городских округах проводятся в рамках Федеральной программы по переселению из ветхого и аварийного жилья», — подчеркнул вице-губернатор Московской области — министр энергетики Московской области Евгений Хромушин.

В Московской области по поручению губернатора региона Андрея Воробьева проводится программа повышения надежности электроснабжения.