Подмосковные энергетики обеспечат электроснабжение пунктов сдачи ЕГЭ и ГИА

Специалисты «Россети Московский регион» и «Мособлэнерго» провели все необходимые мероприятия, чтобы обеспечить надежное и бесперебойное электроснабжение пунктов проведения школьных экзаменов, сообщили в пресс-службе министерства энергетики Московской области.

Введены дополнительные меры по обеспечению надежного электроснабжения 529 учебных заведений Подмосковья в дни сдачи государственной итоговой аттестации по программам общего среднего образования, в том числе ЕГЭ.

В период проведения экзаменов с 21 мая по 4 июля 2025 года будут отменены все ремонтные работы на объектах компании, снабжающих электроэнергией школы и пункты проведения экзаменов. Предприняты необходимые меры по недопущению отключений в сети: проведен дополнительный осмотр линий электропередачи и подстанционного оборудования; сформированы и проинструктированы дежурные выездные бригады; к оперативному реагированию подготовлены передвижные дизельные электростанции. Предприняты дополнительные меры по усилению антитеррористической защищенности и противопожарной безопасности электросетевых объектов.

«В рамках подготовки к началу ЕГЭ и ГИА проведены внеплановые обследования электротехнического оборудования питающих центров и линий электропередачи, обеспечивающих электроснабжение ППЭ. В дни проведения экзаменов работа электросетевых объектов, от которых обеспечиваются электроэнергией образовательные учреждения, взята под особый контроль. В целях минимизации времени восстановления электроснабжения в случае технологического нарушения организован график дежурств оперативно-выездных бригад и передвижных дизельных электростанций в непосредственной близости от учебных заведений», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

Для предотвращения и оперативного устранения аварийных ситуаций на круглосуточном дежурстве в компании находится 369 бригад. При вводе режима повышенной готовности дополнительно привлекаются 931 единица спецтехники.

В «Мособлэнерго» и «Россети Московский регион» назначены должностные лица, ответственные за взаимодействие с ответственными за электрохозяйство на каждом ППЭ. Все пункты сдачи экзаменов обеспечены контактными данными оперативного персонала районов электрических сетей компании, в зоне обслуживания которых они находятся.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил вовлеченность глав округов Подмосковья и энергосетевых компаний в устранение последствий аномального снегопада.

«Эта авария была ликвидирована. Хочу подчеркнуть важность вовлеченности глав, сопровождения всех очень важных технологических этапов. Здесь я имею в виду оперативное подключение передвижных электростанций для того, чтобы подать тепло, для того, чтобы работали ВЗУ», — сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами муниципалитетов.