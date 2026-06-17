Подмосковные энергетики модернизировали подстанцию в Маркино ДНР

Специалисты «Мособлэнерго» в конце мая завершили реконструкцию подстанции для подключения канализационно-насосной станции в селе Маркино Донецкой Народной Республики. Объект получил отдельную и более надежную схему электроснабжения, что обеспечит стабильную работу системы водоотведения, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Энергетики смонтировали трансформаторную подстанцию ТП-558 с силовым трансформатором мощностью 100 кВА. Этого достаточно для работы насосного оборудования канализационно-насосной станции. Кроме того, построены две воздушные линии электропередачи общей протяженностью около 100 метров — напряжением 10 кВ и низковольтная линия для дальнейшей подачи электроэнергии.

Ранее станция не имела полноценной схемы питания, что влияло на стабильность ее работы. После реконструкции объект получил современную подстанцию и линии, рассчитанные на необходимую нагрузку. Это снизит риск технологических нарушений, связанных с нехваткой мощности и износом оборудования.

«Реконструкция энергообъекта в Маркино — это наглядный пример адресного решения коммунальной проблемы. Ранее станция не имела полноценной схемы питания, что создавало угрозу для санитарного комфорта людей. Теперь мы дали населенному пункту современную подстанцию и линии, рассчитанные именно под его нагрузку. Жители получают качественные услуги без сбоев», — подчеркнул министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

Подать заявку на подключение к электросетям «Мособлэнерго» можно на портале цифровых услуг компании https://portal.mosoblenergo.ru/. Консультации доступны по телефону +7 (495) 785-00-00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье вместе с Москвой и федеральным министерством энергетики принят план по усилению питающих центров и соответствующей модернизацией распределяющих сетей.

По словам губернатора, и в прошлом году, и сейчас в регионе электропотребление растет и бьет все рекорды.