Лоза объяснил, зачем Деруло спел хит Шатунова в Москве

Джейсон Деруло в минувшие выходные второй раз за год выступил в Москве. На концерте он исполнил англоязычную версию хита Юрия Шатунова «Седая ночь» под названием Silver Night.

«Это мировая практика. Это не значит, что иностранные артисты перепевают российские хиты. Все артисты, приезжая в чужие страны, если они дают там концерты, стараются как-то угодить местным зрителям, что-то исполняют из популярного в той стране. Это не значит, что эту песню он потом будет петь где-то еще. Он ее сделал именно для концертов в России, чтобы немножко сделать приятное нашему зрителю», — рассказал Лоза.

Он также предположил, что Деруло снова приехал в Россию, потому что в США он уже не так популярен, как раньше. По мнению музыканта, артист не опасается санкций и рассматривает российскую площадку как обычное место для работы.

Джейсон Деруло — 35-летний американский певец и танцор. Он известен хитами Wiggle, Whatcha Say, Swalla и Talk Dirty. В Москве артист выступил в рамках The Last Dance World Tour.

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