Лежала на бревне: мужчина плыл в ледяной воде, чтобы увидеть голую россиянку

Незнакомый мужчина плыл в ледяной воде против течения и карабкался по скалам, чтобы посмотреть на купающуюся жительницу Сочи.

Девушка рассказала в соцсетях, что решила искупаться «голышом» в горном водоеме. Она захотела снять видео и поставила для этого штатив. Подойдя к нему, девушка заметила мужчину, который слишком пристально следил за ней.

При этом жительница Сочи отметила, что шла до водоема полтора часа одна по лесной тропе. Других людей она не видела, потому удивилась появлению мужчины.

«Бедолага плыл по ледяной воде, стоял там, зацепившись за скалы, чтобы пялиться, как я лежу голышом на бревне», — рассказала девушка на видео.

Жительница Сочи удивилась, что после этого у незнакомца хватило наглости подойти к ней и завести непринужденный разговор о тропе. Затем они разошлись, но девушка глубоко задумалась о походах в лес в одиночестве и о своей безопасности.

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