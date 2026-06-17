Российские хакеры взломали 50 тыс камер видеонаблюдения в Европе и на Украине

Российские хакеры взломали 50 тыс. камер видеонаблюдения в Европе и на Украине, чтобы внедрить в систему ИИ-шпионаж. Это позволило фиксировать все передвижения и объекты, находящиеся внутри стран ЕС и Восточной Европы, сообщает Mash .

Акция, получившая название Broken Byte («Разбитый байт»), стартовала 15 июня, одновременно с саммитом лидеров G7 в Эвиан-ле-Бене. В ней участвуют группировка NoName057(16) и хакер PalachPro. Они создали программы, адаптированные под различные прошивки, модели и версии камер.

Программы сканируют диапазон IP-адресов, выявляют уязвимости в системах и взламывают. Затем активируется искусственный интеллект, который фиксирует все необходимые данные: от лиц и автомобильных номеров до цвета машин и одежды. Собранная информация упаковывается в файлы с точными координатами и сохраняется в базе данных.

Акция может нарушить работу инфраструктуры в Евросоюзе: ухудшится обработка и передача информации, замедлится работа пунктов КПП, светофоров, систем освещения, транспортных информационных табло и предприятий. Ущерб превысит 1 млн долларов. После DDoS-атак возможны сбои в банковских, государственных и военно-промышленных системах.

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