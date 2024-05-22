Подмосковное УФАС выявило нарушение при проведении закупки в Домодедове
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Московское областное УФАС России рассмотрело жалобу индивидуального предпринимателя на действия муниципального бюджетного учреждения Домодедова «Комбинат благоустройства», дирекции единого заказчика при проведении электронного аукциона на выполнение работ по ремонту контейнерных площадок в зоне индивидуального жилищного строительства округа. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.
Согласно доводу жалобы организатором торгов неправомерно установлены требования к участникам закупки в извещении о проведении электронного аукциона и нарушены права и законные интересы заявителя.
Управление пришло к выводу о неправомерности действий комиссии по осуществлению закупок заказчика.
Муниципальному бюджетному учреждению городского округа Домодедово «Комбинат благоустройства», дирекции единого заказчика было выдано обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.