сегодня в 09:06

Подмосковное УФАС выявило нарушение при проведении закупки в Домодедове

Московское областное УФАС России рассмотрело жалобу индивидуального предпринимателя на действия муниципального бюджетного учреждения Домодедова «Комбинат благоустройства», дирекции единого заказчика при проведении электронного аукциона на выполнение работ по ремонту контейнерных площадок в зоне индивидуального жилищного строительства округа. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Согласно доводу жалобы организатором торгов неправомерно установлены требования к участникам закупки в извещении о проведении электронного аукциона и нарушены права и законные интересы заявителя.

Управление пришло к выводу о неправомерности действий комиссии по осуществлению закупок заказчика.

Муниципальному бюджетному учреждению городского округа Домодедово «Комбинат благоустройства», дирекции единого заказчика было выдано обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.