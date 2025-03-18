Подмосковное УФАС внесло ЕОК «Основа» в реестр недобросовестных поставщиков
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Московское областное УФАС России рассмотрело сведения, представленные МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира, в отношении ООО «Единая обслуживающая компания „Основа“ для включения в реестр недобросовестных поставщиков, сообщает пресс-служба ведомства.
Согласно представленным сведениям Учреждение заключило с Обществом контракт на оказание услуг по комплексному техническому обслуживанию и ремонту зданий, внутренних и внешних сетей отопления, водоснабжения, канализации и электроснабжения зданий и помещений, закрепленных за МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира.
В связи с нарушением Обществом условий исполнения контракта, Учреждение расторгло контракт в одностороннем порядке.
В Московской области также функционирует Главное контрольное управление, в его задачи входит в том числе мониторинг работы всех заказчиков и поставщиков в финансово-бюджетной сфере и сфере закупок. Благодаря информационным ресурсам в режиме реального времени Мособлконтроль видит работу всех заказчиков и поставщиков Подмосковья, исполнение всех муниципальных контрактов. Наиболее частыми являются нарушения при размещении извещений о закупках, при направлении сведений по контрактам в реестр Единой информационной системы в сфере закупок.