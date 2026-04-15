Подмосковье завершает восстановление ледового центра в Мариуполе

сегодня в 17:01

В Орджоникидзевском районе Мариуполя подходят к концу работы по восстановлению административно-бытового корпуса ледового центра. Специалисты завершают фасадные и внутренние работы, а также благоустройство территории, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

На финальном этапе строители выполняют устройство нового фасада, отделку помещений, прокладку инженерных коммуникаций и благоустройство прилегающей территории. Контроль качества на всех стадиях обеспечивает управление технического надзора капитального ремонта.

После завершения ремонта ледовый центр вновь откроется для жителей и гостей города. Здесь возобновятся занятия по хоккею и фигурному катанию. В здании оборудуют административные кабинеты, раздевалки, санузлы и кафетерий.

«Работа экспертов стройконтроля, с одной стороны, остается в тени, но с другой — имеет колоссальное значение. В сложных условиях специалисты проявили высокий профессионализм», — отметил министр ЖКХ Московской области Кирилл Григорьев.

Обновленный каток станет доступен для всех любителей активного образа жизни.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.

Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.