Подмосковье заменило насос в селе Роза Люксембург ДНР

Специалисты Мособлводоканала на прошлой неделе заменили насосный агрегат на ключевом водоисточнике в селе Роза Люксембург Новоазовского округа ДНР. Работы прошли в рамках программы восстановления инфраструктуры водоснабжения, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Новый насос установлен взамен изношенного оборудования, которое влияло на стабильность подачи воды. Агрегат обеспечивает подъем ресурса из источника и поддерживает необходимое давление в сети. Его замена позволит повысить надежность системы и восстановить бесперебойное водоснабжение для жителей.

За прошедшую неделю аварийно-восстановительные бригады Мособлводоканала привели в штатный режим 21 участок. Из них 13 — на сетях водоснабжения и 8 — на самотечных коллекторах.

Кроме того, специалисты заменили трубопроводы общей протяженностью 4,5 метра. Установлены две муфты диаметром 100 мм и одна муфта диаметром 100 мм. Московская область продолжает оказывать помощь Донецкой Народной Республике, проводя профилактические и ремонтные работы на объектах водоснабжения и водоотведения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе реализуется большая программа по модернизации водозаборных узлов и канализационно-насосных станций.

«У нас большая программа и по ВЗУ, и по КНС — все имеет свою специфику, особенности. <…> Прошу еще раз расставить акценты и на эти КНС, которые вы (министр ЖКХ региона Кирилл Григорьев — ред.) сопровождаете», — напомнил Андрей Воробьев.