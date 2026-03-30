Подмосковье закупило 222 единицы новой коммунальной техники для уборки территорий

Министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко сообщил, что парк коммунальной техники увеличился на 222 единицы.

«В текущем году нам поставляется 222 единицы спецтехники. Основной упор сделан на трактора МТЗ, экскаваторы-погрузчики, малые коммунальные пылесосы и грейдеры. Укомплектованность техники составляет 79%», — сказал Даниленко в ходе совещания губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с главами министерств и ведомств.

Он отметил, что всего в регионе находится около 3,4 тыс. единиц уборочной техники, 7,5 тыс. рабочих комплексной уборки МБУ, а также 2 тыс. дорожных рабочих.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что важно оцифровать всю коммунальную технику в Подмосковье, чтобы видеть объем работ каждой из единиц.

«Важно, безусловно, приобретать новое, но нужно внимательно, как мы делаем каждый год, — посмотреть, что происходит в вашем хозяйстве. Сколько единиц техники на ходу, в каком она состоянии, что необходимо приобрести в части запасных частей», — сказал Воробьев.

