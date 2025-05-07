Подмосковье заключило соглашение на развитие переработки пластиковых отходов

Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

сегодня в 15:01

Зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов и директор дивизиона «Развитие вторичной переработки и устойчивых решений» компании «Сибур» Максим Ремчуков подписали соглашение, направленное на развитие переработки пластиковых отходов и увеличение доли вторичного сырья в производстве полимеров. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

Ключевым элементом партнерства станет проект, в рамках которого планируется внедрить новую технологию утилизации пластиков и установить соответствующее оборудование на подмосковных КПО.

«Ежегодно мы стремимся увеличивать количество извлекаемых вторичных ресурсов и снижать объемы отходов, которые попадают под захоронение. Сотрудничество с ведущими компаниями позволит нам кратно увеличить объемы переработки пластика и вывести отрасль на новый уровень. В первую очередь, это дополнительные ресурсы, возможности и передовые практики», — отметил Владислав Мурашов.

Сейчас Министерство и «Сибур» уже взаимодействуют в рамках большого проекта «Экологические игры — 2025».

Стороны заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве и планируют совместно работать над новыми идеями для вовлечения большего числа отходов в хозяйственный оборот.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.