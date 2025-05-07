Подмосковье заключило соглашение на развитие переработки пластиковых отходов
Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
Зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов и директор дивизиона «Развитие вторичной переработки и устойчивых решений» компании «Сибур» Максим Ремчуков подписали соглашение, направленное на развитие переработки пластиковых отходов и увеличение доли вторичного сырья в производстве полимеров. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Ключевым элементом партнерства станет проект, в рамках которого планируется внедрить новую технологию утилизации пластиков и установить соответствующее оборудование на подмосковных КПО.
«Ежегодно мы стремимся увеличивать количество извлекаемых вторичных ресурсов и снижать объемы отходов, которые попадают под захоронение. Сотрудничество с ведущими компаниями позволит нам кратно увеличить объемы переработки пластика и вывести отрасль на новый уровень. В первую очередь, это дополнительные ресурсы, возможности и передовые практики», — отметил Владислав Мурашов.
Сейчас Министерство и «Сибур» уже взаимодействуют в рамках большого проекта «Экологические игры — 2025».
Стороны заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве и планируют совместно работать над новыми идеями для вовлечения большего числа отходов в хозяйственный оборот.
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