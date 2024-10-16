Подмосковье продолжает восстанавливать разрушенный дом в Макеевке

Во втором квартале текущего года шеф-регион Московская область приступила к масштабным ремонтно-восстановительным работам многоквартирного жилого дома в Червоногвардейском районе города Макеевка. Девятиэтажный кирпичный дом сильно пострадал в результате боевых действий. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Специалисты фонда капитального ремонта Подмосковья уже провели работы по восстановлению конструктивных элементов здания, заменили систему центрального отопления и установили новые пластиковые окна. Все работы проводятся под контролем контроля ГБУ МО «Управление технического надзора капитального ремонта», которые ежедневно выезжают на объект. Это гарантирует соблюдение технологических процессов подрядной организацией, соответствие объемов работ утвержденной смете и использование качественных строительных материалов.

«Восстановление разрушенных домов — это непростой процесс, в котором каждая деталь играет важную роль. Благодаря совместным усилиям создаются условия, способствующие возвращению жителей к привычной жизни», — сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

ГБУ МО «УТНКР» участвует в восстановлении инфраструктуры Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с начала проводимых работ. Производит обследование пострадавших объектов, сопровождает каждый этап восстановительных работ на самых значимых объектах региона.

Подробная информация о деятельности ГБУ МО «УТНКР» на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.