Подмосковье признано лидером по сбору электронных отходов

«Московская область остается признанным лидером по сбору электронных отходов, — отметил Виталий Мосин. — Именно в Подмосковье девять лет назад был дан старт этой нужной и важной программы. Так, в прошлом году было собрано 318 тонн, что в 6 раз больше, чем собирают другие регионы-победители. Всего с 2016 года в Подмосковье собрано и утилизировано 3 834 тонн отходов электроники. Это не просто цифры, а огромный показатель вовлеченности жителей в заботу об окружающей среде нашего региона».

Именно в Подмосковье находится бессменный фаворит программы — школа № 4 в Сергиевом Посаде, учащиеся которой опять собрали на утилизацию 15 кубометров отработанной электроники. В 2024 году регион принял закон об «Экологическом образовании, просвещении и формировании экологической культуры», а это значит, работа по экологическому просвещению выйдет на новый уровень.

Принять участие в программе могут любые бюджетные организации Подмосковья — для этого достаточно зарегистрироваться на сайте оператора программы фонда рационального природопользования.

На церемонии награждения также представили первый в России передвижной экологический музей «Зеленое будущее». Передвижной музей — это реальное воплощение идеи доступности экологического просвещения, когда музей может приехать к своей аудитории даже в отдаленные уголки Подмосковья.

Экспозиция музея воплощает 25-летний практический опыт российского рециклинга, программа адаптируется как для средних школьников, так и для общественных организаций или экологически ответственных компаний. Посещение такого музея невозможно заменить онлайн-уроком, в том числе из-за необычных натурных экспонатов из продуктов вторичной переработки. Как пригласить музей «Зеленое будущее» в подмосковную школу или на городской экологический праздник, можно узнать на сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.