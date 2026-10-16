Подмосковье предложило развивать малую генерацию для снижения энергодефицита

Первый заместитель министра энергетики Московской области Виталий Акуличев представил подход региона к развитию автономной газовой электрогенерации на IX Международном форуме «Российская энергетическая неделя — 2026» в Гостином дворе, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

На сессии Торгово-промышленной палаты РФ обсудили влияние стоимости энергоресурсов на конкурентоспособность российской продукции. Участвовали представители власти, бизнеса, эксперты и институты развития. Президент палаты Сергей Катырин отметил, что в химической промышленности, цветной металлургии и тепличных хозяйствах доля электроэнергии в себестоимости достигает 30% и более.

Подмосковье — один из крупнейших потребителей электроэнергии в стране. Собственная генерация Московской энергосистемы покрывает около 60% потребления.

«Для сокращения энергодефицита Московская область заинтересована в привлечении инвесторов и развитии малой генерации на промышленных площадках. В настоящее время на территории региона действуют шесть электростанций на базе газопоршневых установок общей мощностью порядка 150 МВт», — подчеркнул Виталий Акуличев.

Такие решения актуальны для промпредприятий, технопарков и складских комплексов. На базе «Мособлгаза» развивается единый центр компетенций для совместной с инвесторами оценки возможностей газоснабжения, проработки строительства и эксплуатации энергоцентров. Для многоквартирных домов и социально значимых объектов регион автономную газопоршневую генерацию не рассматривает.

Участники предложили развивать распределенную генерацию, обновлять устаревшую энергоинфраструктуру и внедрять передовые технологии. Среди них — технологии суперсверхкритических параметров пара, цифровизация, роботизация и оптимизация процессов. Снизить стоимость строительства могут типовые проекты и долгосрочный заказ на отечественное оборудование.

Президент ассоциации «ЭнергоИнновации» Михаил Смирнов предложил переоборудовать простаивающие газоперекачивающие агрегаты в энергоцентры. Это позволит существенно сократить капитальные затраты по сравнению с новым строительством.

Сергей Катырин отметил, что предложения станут основой дальнейшей работы палаты с федеральными и региональными властями.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье вместе с Москвой и федеральным министерством энергетики принят план по усилению питающих центров и соответствующей модернизацией распределяющих сетей.

По словам губернатора, и в прошлом году, и сейчас в регионе электропотребление растет и бьет все рекорды.