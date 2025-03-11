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Почти 50 подъездов отремонтировали в Подмосковье по заявкам жителей в феврале

Управляющие организации несут ответственность за обеспечение надлежащего состояния подъездов многоквартирных домов, так как это напрямую влияет на комфорт и безопасность всех жителей. Так, в Подмосковье в прошлом месяце отремонтировали порядка 50 подъездов по заявкам жителей, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

В рамках текущего ремонта управляющие организации выполняют:

малярные работы;

замену стекол;

обновление изношенных ступеней и полов;

ремонт почтовых ящиков.

Помимо этого, они производят и другие виды работ, направленные на поддержание нормального функционирования и сохранности общедомового имущества.

«Состояние подъезда — отражение эффективности управляющей организации. Ремонт должен осуществляться каждые пять лет, а в некоторых случаях эта периодичность сокращается до трех», — отметил зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Так, по заявкам жителей на линию единой диспетчерской службы сотрудники УО Подмосковья отремонтировали порядка 50 подъездов в феврале.

Жители могут инициировать косметический ремонт подъезда, обратившись в свою управляющую организацию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в этом году в регионе приемка МКД осуществляется более строго. Он подчеркнул, что важно крайне внимательно сопровождать работу по ремонту котельных, прокладке теплосетей и подготовке домов.

«Это требует дополнительных ресурсов управляющих компаний, а по некоторым муниципалитетам, где большой ветхий жилой фонд — и дополнительных мероприятий. Приближается осень, поэтому вопросы теплоснабжения также нуждаются в особом внимании»», — заявил Воробьев.