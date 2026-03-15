Почти 30 единиц спецтехники пополнили автопарк коммунальных предприятий Люберец за два года

Глава городского округа Люберцы Владимир Волков в преддверии Дня работника жилищно-коммунального хозяйства проверил готовность служб к весенне-летнему сезону. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Традиционный смотр коммунальной техники состоялся в пятницу, 13 марта, на площадке у ДС «Триумф».

«У нас пополнение автопарка — 27 новых единиц техники получили при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева. Зима была непростой и рекордной по осадкам — поблагодарил наши службы за работу в круглосуточном режиме и заботу о чистоте округа», — отметил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Сейчас в округе усиленно продолжаются работы по вывозу снега, уборке дворов от наледи и очистке кровель.

Прием заявок по текущему содержанию продолжает работать чат «Люберцы + Дзержинский», куда подключены руководители и сотрудники управляющих и других профильных организаций — https://t.me/otoplenielyub.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что важно оцифровать всю коммунальную технику в Подмосковье, чтобы видеть объем работ каждой из единиц.

«Важно, безусловно, приобретать новое, но нужно внимательно, уважаемые коллеги, я вас очень прошу, как мы делаем каждый год, — посмотреть, что происходит в вашем хозяйстве. Сколько единиц техники на ходу, в каком она состоянии, что необходимо приобрести в части запасных частей», — сказал Воробьев.