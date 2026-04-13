Плесень и промерзание стен: почему нельзя перекрывать отопление в теплую погоду

Некоторые россияне, чтобы сэкономить на оплате ЖКУ во время теплой погоды, перекрывают радиаторы. Но делать этого нельзя по ряду причин, рассказали в пресс-службе энергетической компании ПАО «ТГК-1».

Система отопления в многоэтажке — единый тепловой контур. Если перекрыть радиатор, может нарушиться его работа по всему зданию.

У соседей в квартирах будет холоднее, и они, в свою очередь, откроют батареи на большую мощность. В таком случае есть вероятность возникновения плесени или промерзания стен.

При этом счета за отопление могут приходить и дальше, даже если счетчик отопления в квартире покажет «0». Он следит за потреблением тепла в квартире, однако существует и общедомовое потребление, которое идет на чердаки, подвал и так далее.

Соответственно, даже если отопление перекрыто, в жилье продолжает поступать тепло.

В компании отметили, что перекрытие батарей «в ноль» может создать проблемы как вам, так и соседям. Поэтому гораздо разумнее — регулировать температуру комфортно и экономно, не нарушая работу всей системы.

