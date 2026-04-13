Плесень и промерзание стен: почему нельзя перекрывать отопление в теплую погоду
Фото - © Медиасток.рф
Некоторые россияне, чтобы сэкономить на оплате ЖКУ во время теплой погоды, перекрывают радиаторы. Но делать этого нельзя по ряду причин, рассказали в пресс-службе энергетической компании ПАО «ТГК-1».
Система отопления в многоэтажке — единый тепловой контур. Если перекрыть радиатор, может нарушиться его работа по всему зданию.
У соседей в квартирах будет холоднее, и они, в свою очередь, откроют батареи на большую мощность. В таком случае есть вероятность возникновения плесени или промерзания стен.
При этом счета за отопление могут приходить и дальше, даже если счетчик отопления в квартире покажет «0». Он следит за потреблением тепла в квартире, однако существует и общедомовое потребление, которое идет на чердаки, подвал и так далее.
Соответственно, даже если отопление перекрыто, в жилье продолжает поступать тепло.
В компании отметили, что перекрытие батарей «в ноль» может создать проблемы как вам, так и соседям. Поэтому гораздо разумнее — регулировать температуру комфортно и экономно, не нарушая работу всей системы.
