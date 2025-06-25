Перекладку теплотрассы на Нахабинском шоссе проверил глава округа

На Нахабинском шоссе в Звенигороде продолжается перекладка теплотрассы, идущей от котельной № 1. Силами подрядной организации СК «Империя» в этом году будут заменены более 2 км изношенных сетей, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

На сегодняшний день строительная готовность составляет порядка 10% — рабочие уложили 145 погонных метров лотков. В ходе инспекции глава Одинцовского округа Андрей Иванов особо подчеркнул, что компании надо сжать график, чтобы завершить все работы до осени.

«На Нахабинском шоссе в Звенигороде сейчас идет масштабная замена тепловых сетей. Вместо устаревших труб укладывают новые — с изоляцией из пенополиуретана. Он снижает теплопотери, предотвращает коррозию и защищает трубу от воздействия внешней среды. Подрядная организация приступила к работам в середине мая и планирует закончить к октябрю. Поставил задачу максимально сжать график и гарантированно завершить всё до начала отопительного сезона», — сообщил Андрей Иванов.

Добавим, что объект на Нахабинском шоссе реконструируется по государственной программе «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами». Суммарно в 2025 году в Одинцовском округе предстоит реконструировать 34 объекта, из них 23 относятся к теплоснабжению: котельные, тепловые сети, ЦТП. Еще 11 — это объекты водоснабжения и канализования.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что в этом году в регионе приемка МКД осуществлялась более строго. Он также подчеркнул, что крайне важно внимательно сопровождать работу по ремонту котельных, прокладке теплосетей и подготовке домов.

«Это требует дополнительных ресурсов управляющих компаний, а по некоторым муниципалитетам, где большой ветхий жилой фонд, и дополнительных мероприятий», — заявил Воробьев.