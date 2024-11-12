Пенсионерам подмосковного соццентра помогли разобраться в квитанциях ЖКХ

Получатели социальных услуг отделения социальной реабилитации комплексного центра «Серпуховский» встретились с лектором проекта PRO ЖКХ. Такое обучение граждан серебряного возраста реализуется в Московской области уже более 5 лет, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Пенсионеры научились разбираться в начислениях, составлять заявление на перерасчет, эффективно контролировать управляющую организацию, не допускать в дом мошенников и многое другое.

Полезными знаниями делилась лектор проекта #PRОЖКХ Дунаева Анна Николаевна. В рамках образовательного семинара всем участникам были выданы подарочные комплекты с полезным информативным материалом.

По необходимой информации просьба обращаться по адресу Московкая область, г. Серпухов, ул. Лермонтова, д. 54 А, или по телефону: 8 (496) 737-50-48.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в «цифре», — уточнил Воробьев.