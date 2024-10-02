Педагог Павлово-Посадского техникума прошла стажировку по компетенциям сферы ЖКХ

С 23 по 28 сентября преподаватель Павлово-Посадского техникума Бородинова И.Б. прошла стажировку на базе ГАПОУ Чувашской республики «Чебоксарский техникум строительства и городского хозяйства» по компетенции «Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома» в рамках проекта «5 000 мастеров», который входит в ФП «Профессионалитет». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

За время стажировки Ирина Борисовна погрузилась в практические аспекты содержания и эксплуатации многоквартирных домов, изучая современные технологии и методы работы в данной сфере. Участие в учебных семинарах, мастер-классах и практических занятиях позволило не только углубить свои знания, но и обменяться опытом с коллегами из других регионов.

Особое внимание было уделено вопросам энергоэффективности, безопасности жильцов и организации работы управляющих компаний.

Полученные знания и навыки станут основой для дальнейшего профессионального роста преподавателя и для внедрения новейших подходов в образовательный процесс Павлово-Посадского техникума.

Внедрение таких технологий, несомненно, повлияет на качество подготовки будущих специалистов в сфере жилищного хозяйства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что с началом нового учебного года в регионе увеличится число учащихся по федеральной программе «Профессионалитет», так как заработают еще 7 соответствующих кластеров.

В настоящее время по программе «Профессионалитет» обучение проходят более 6 тысяч учащихся.

Это образовательная программа подготовки кадров, разработанная для средних специальных учебных заведений России.