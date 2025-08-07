Отечественные разрыватели пакетов заняли 43% рынка сортировки отходов

Российский экологический оператор обнародовал отчет о технологиях обработки твердых коммунальных отходов (ТКО) за 2024 год. Инфраструктура для переработки мусора в стране продолжает активно совершенствоваться. Согласно анализу РЭО, на 302 сортировочных предприятиях работает 449 производственных линий, оснащенных пятью тысячами единиц техники — сепараторами, разрывателями пакетов, барабанными грохотами и другим оборудованием. Большая часть этих устройств выпущена российскими производителями, что свидетельствует о высоком уровне развития отечественного машиностроения в сфере экологических технологий, сообщила пресс-служба РЭО.

«Комплексный рост импортозамещения по всем ключевым типам высокотехнологичного оборудования — не случайность, а наглядный результат последовательной государственной политики импортозамещения. Данные убедительно показывают, что российская промышленность не только освоила производство сложных сепараторов, но и активно внедряет их на действующих предприятиях, вытесняя зарубежные аналоги», — отметила гендиректор ППК РЭО Ирина Тарасова.

Наибольший прогресс отмечен в производстве воздушных сепараторов (их доля выросла до 32%) и разрывателей пакетов (43% от общего количества).

«По итогам 2024 года была проведена масштабная инвентаризация технологий обращения с отходами в России. Она охватила 302 предприятия. Наши эксперты выявили значительный рост использования отечественного оборудования. Речь идет о критически важных высокотехнологичных типах сепараторов — оптических.

Их доля выросла до 11%. Такие сепараторы используют камеры и сенсоры

для распознавания и отбора конкретных типов материалов (пластика, бумаги, цветного металла). Это сложное и дорогое оборудование, и импортозамещение — важный показатель технологического развития», — добавил заместитель Министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев.

Баллистические сепараторы, разделяющие отходы по форме (например, плоский картон и объемные бутылки), теперь на 8% состоят из отечественных моделей. Аналогичный показатель для вихретоковых сепараторов, которые извлекают цветные металлы (прежде всего алюминий) из общего потока отходов, вырос до 12%. Их установка на большее число линий напрямую повышает эффективность переработки ценного сырья.

Один из самых значительных скачков произошел в сегменте воздушных сепараторов — доля российских аналогов увеличилась до 32%. Эти установки разделяют легкие (пленка, бумага) и тяжелые (стекло, камни) фракции с помощью воздушного потока. Рост на треть демонстрирует активное внедрение простых, но эффективных технологий отечественного производства.

Лидером импортозамещения стали разрыватели пакетов, доля которых достигла 43%. Эти устройства играют ключевую роль на первом этапе сортировки — они вскрывают мешки с ТКО, освобождая содержимое для дальнейшей обработки. Стремительный рост числа российских разрывателей указывает на массовую замену импортных моделей уже на старте технологической цепочки.

Тенденция на сокращение импорта усиливается: данные проверки показывают, что на новых строящихся линиях изначально используется меньше зарубежного оборудования. Уже сегодня российские магнитные и вихретоковые сепараторы успешно конкурируют с иностранными, а в некоторых категориях (конвейеры, прессы, ПЭТ-перфораторы) отечественная техника стала основной.

Высокая доля российского оборудования не только укрепляет технологическую независимость отрасли, но и создает надежную базу для дальнейшего повышения эффективности переработки отходов, способствуя переходу к более устойчивой, экологически ориентированной экономике.

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» была создана Указом Президента 14 января 2019 года. Главная задача РЭО — формирование комплексной системы обращения с ТКО в России. С 2025 года на смену завершившемуся нацпроекту «Экология» пришел новый национальный проект «Экологическое благополучие». Одно из его направлений предусматривает создание экономики замкнутого цикла, которая к 2030 году должна обеспечить сортировку 100% ТКО, сократить их захоронение до 50% и вовлечь не менее 25% отходов производства и потребления во вторичный оборот.