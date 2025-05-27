От чего зависят цифры в платежных документах

Главные факторы, которые влияют на ежемесячный коммунальный платеж — это объем потребления ресурсов и услуг и их стоимость (тарифы), напомнили в пресс-службе МосОблЕИРЦ.

Откуда берутся объемы? Общедомовые приборы учета регистрируют, сколько воды, тепла, электричества потребил дом. Управляющие и ресурсоснабжающие компании снимают показания и составляют соответствующий акт. Показания могут снимать ежедневно, раз в месяц или в другой период. Информацию о показаниях УК и РСО передают в расчетный центр.

Жители передают в расчётный центр показания индивидуальных счетчиков.

Если приборов учета нет или показания не передаются, объем определяется по нормативам.

Как узнать, сколько потребил? В квитанции МосОблЕИРЦ в графе «Объем услуг» указан индивидуальный объем потребления по лицевому счету, а общий объем потребления по всему многоквартирному дому указан под таблицей с расчётами в справочной информации.

МосОблЕИРЦ начисляет плату на основании данных, полученных от поставщиков услуг и жителей, применяя актуальные тарифы и формулы расчетов.

Тарифы на ресурсы устанавливает Комитет по ценам и тарифам Московской области.

Различие в тарифах зависит от особенностей производства и транспортировки ресурса, от сетей, оборудования и инфраструктуры. Например, у жителей поселков коммунальные платежи могут быть выше, чем у горожан, потому что в селе мало многоквартирных домов, а протяженность сетей, которые нужно содержать, больше, теплопотери выше.

Для установления справедливой цены государственные органы запрашивают у РСО обоснования величины тарифов. Тарифные дела состоят из тысяч листов с формулами и расчетами. По результатам работы с ними в зависимости от местных особенностей устанавливаются тарифы для каждой ресурсоснабжающей организации.

Тарифы публикуются на сайте Комитета по ценам и тарифам Московской области, на официальных сайтах муниципалитетов и РСО, указываются в отдельной графе платежного документа. Подробнее о тарифах — на портале «Твой Домовой».

Размер платы за жилое помещение устанавливает общее собрание собственников. Если собственниками такое решение не принято, размер платы устанавливается органом местного самоуправления.

Если непонятны начисления. Увидеть формулы, правила, объемы потребления и тарифы можно в личном кабинете и приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн» в разделе «Умная платёжка».

Если возникли вопросы по объему и качеству услуг, нужно обращаться к поставщику — управляющей или ресурсоснабжающей организации. Житель вправе запросить доступ к актам съема показаний.

По вопросам начислений можно обращаться в МосОблЕИРЦ:

• онлайн — направив обращение в личном кабинете на сайте мособлеирц.рф или через мобильное приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн»;

• очно — обратившись в любой клиентский офис;

• по телефону 8 499 444 01 00 ежедневно с 8:00 до 22:00.

Узнать больше о том, кто за что отвечает в сфере ЖКХ, можно на портале «Твой Домовой».