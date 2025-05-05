Основные работы по восстановлению электроснабжения завершили в Подмосковье

Электроснабжение более 800 населенных пунктов Подмосковья восстановили энергетики группы «Россети» в ночь с 4 на 5 мая, завершив тем самым основные работы на энергообъектах, которые были повреждены в результате аномального снегопада в ночь с 1 на 2 мая, сообщает пресс-служба «Россетей».

В полном объеме подано напряжение на все энергообъекты на западе и северо-западе области. В округах Истра и Рузский идет работа по переводу с резервной на штатную схему электроснабжения.

На севере региона, помимо округов Пушкинский, Мытищи и Сергиево-Посадский, также восстановлено электроснабжение в округах Клин и Талдомский. Продолжаются восстановительные работы для подключения потребителей в Солнечногорске и Дмитровском округе.

Специалисты продолжают вести работы, так как в регионе сохраняется непогода. Из-за сильного ветра и падения деревьев происходят единичные повторные нарушения электроснабжения. Их энергетики устраняют в оперативном режиме.

За ночь произведена оперативная перегруппировка сил и средств, чтобы восстановить электроснабжение в оставшихся отдельных населенных пунктах. Активно ведется работа по отработке заявок в потребительской сети 0,4 кВ, среди которых преимущественно садовые и дачные товарищества. Специалисты также помогают абонентам, самостоятельно обслуживающим свои электросети.

В ночь на 2 мая на Московскую область обрушилась непогода. Циклон принес в регион, особенно в северную его часть, порывы сильного ветра и мокрый снег, которые повалили большое количество деревьев и оставили без света порядка 26 тыс. человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что основная часть Подмосковья уже снова подключена к энергосети, однако работы еще ведутся. Восстанавливать линии электропередачи энергетикам помогают в том числе сотрудники МЧС, которые расчищают путь, убирая поваленные стихией деревья.

«Работаем, пока свет не вернется в каждый дом», — подчеркнул губернатор.