Около 750 тыс куб метров отходов перевез регоператор Подмосковья в январе

За январь вывезенный объем твердых коммунальных отходов с территории 13-ти муниципальных образований Подмосковья силами специалистов регионального оператора Рузского кластера составил порядка 750 тыс. кубических метров, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

За этот же период было заключено 125 договоров с юридическими лицами на оказание услуг по обращению с ТКО. Помимо этого, компания перезаключила 785 соглашений с бюджетными организациями и администрациями муниципалитетов.

Регоператор продолжает работу и по обновлению бункерного парка на контейнерных площадках обслуживаемой зоны:

в январе специалисты провели ремонт более 265 емкостей под ТКО и раздельный сбор отходов;

установили дополнительно более 200 баков;

произвели замену порядка 280 поврежденных синих и серых контейнеров.

Жители сами могут сообщить о необходимости замены баков на контейнерах площадках своему региональному оператору.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил решать вопросы с навалами мусора в практическом смысле.

«Важно каждую ситуацию с навалами (мусора — ред.) разбирать. То есть не просто имитировать в процентах. <…> Все-таки каждая такая точка, где мы видим нарушения те или иные — навалы мусора или невывоз — должна разбираться, а ситуация должна меняться практически: как со стороны управляющей компании, так и в количестве операций по вывозу той или иной точки», — сказал Воробьев.