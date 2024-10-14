Около 200 дачников СНТ Зарайска обеспечены бесперебойным электроснабжением

сегодня в 17:08

Энергетики завершили капитальный ремонт воздушной линии электропередачи (ЛЭП), которая обеспечивает электроснабжение садового товарищества «Радуга» в городском округе Зарайск. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Длина обновленной линии составляет 3 км. Специалисты заменили 190 вводов в дома потребителей и проложили 3,2 км самонесущего изолированного провода СИП-2А. В результате около 200 дачников получили бесперебойное электроснабжение в своих домах.

Ремонтные работы были проведены в рамках программы капитального ремонта, реализуемой компанией «Мособлэнерго». Благодаря этому значительно улучшилось качество электроснабжения частных домов, расположенных на территории СНТ «Радуга».

Если у вас возникли вопросы об отключениях электроэнергии или качестве электроснабжения, вы можете обратиться на горячую линию «Мособлэнерго» по телефону: 8 (495) 995-00-99. Аварийные отключения можно отслеживать на сайте компании.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.