Общественные пространства Химок расчищают от снега

сегодня в 17:10

В Химках продолжается уборка снега. Коммунальные службы работают во всех микрорайонах города. Уборка будет вестись до полного устранения последствий непогоды, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Особое внимание уделяют паркам и скверам — местам ежедневного отдыха жителей. Специалисты расчищают пешеходные дорожки, входные группы, лестницы, подходы к скамейкам и урнам. Снег вывозят на специальные площадки, дорожки и тротуары обрабатывают противогололедными материалами.

Параллельно ведется уборка дворов, дорог и тротуаров. Работы выполняются как вручную, так и с применением спецтехники. В расчистке снежных навалов задействованы комбинированные дорожные машины, тракторы и мини-погрузчики.

По вопросам уборки снега жители могут обратиться на единую горячую линию администрации по телефону: +7 (495) 793-01-01.

