Общеобластной субботник состоится в Воскресенске 20 апреля

Коллектив МФЦ в течение месяца принимает участие в апрельских субботниках. И приглашает жителей Воскресенска присоединиться к общеобластному субботнику, который пройдет 20 апреля. Об этом сообщает пресс-служба министерства госуправления, информационных технологий и связи Московской области.

«В апреле в нашем городском округе проводится месяц чистоты и благоустройства. А 20 апреля проводится общеобластной субботник, в котором наш коллектив так же примет участие. Совместная работа на свежем воздухе создает условия для неформального общения и взаимодействия, позволяет коллегам лучше узнать друг друга. Ведь давно известно, что ничто так не объединяет людей, как совместный труд для общей пользы», — отметила директор МФЦ городского округа Воскресенск Эльвира Нигматулина.

Ежегодно сотрудники центра «Мои Документы» проводят уборку у многофункционального центра и близлежащей территории. Убирают мусор, накопившийся после зимы, сухие ветки и листву. В отличие от предыдущих весенних уборок в этом году их география не ограничилась служебными помещениями и прилегающей к зданию территорией. Сотрудники МФЦ помогали с уборкой придомовых территорий и дворов городского округа Воскресенск.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.