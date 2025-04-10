Новый «Единый информационно-расчетный центр» Петербурга принял 15 тыс человек

В Невском районе Петербурга на улице Колоннтай, 28, уже два месяца отработал новый «Единый информационно-расчетный центр» Петербурга («ЕИРЦ СПб»). Проект считается пилотным, и с момента запуска услугами центра воспользовались 15 тыс горожан, сообщает газета «Петербургский дневник» .

В «ЕИРЦ СПб» рассказали, что большая часть заявлений в центр связана с передачей показаний, оплатой квитанций, консультациями по начислениям в едином платежном документе, вопросами приема прибора учета в эксплуатацию и изменениями параметров лицевого счета и перерасчета.

«Ранее наши офисы в основном занимались приемом платежей. Однако с введением Единого платежного документа, включающего жилищные и коммунальные услуги, потребности клиентов изменились. Теперь они требуют не только оплаты, но и консультаций», — отметила начальник управления центрами обслуживания клиентов «ЕИРЦ СПб» Елена Власова.

Она добавила, что весь персонал обучен давать консультации гражданам по любым вопросам. Также центр разделен на зоны по функционалу и оборудован комфортной зоной ожидания.

Сообщается, что некоторые вопросы можно решить без помощи сотрудника, а с помощью многофункциональные терминалы самообслуживания.