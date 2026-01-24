Новые перебои с отоплением и водоснабжением зафиксировали в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что в городе отмечены новые перебои с подачей тепла и воды, они появились на левом берегу Днепра, сообщает ТАСС .

«На левом берегу столицы перебои с тепло- и водоснабжением», — сказал Кличко.

Проблемы со светом в украинской столице и области наблюдаются с конца прошлого года. Это происходит из-за серьезных повреждений объектов энергетики. 9 января мэр призвал горожан по возможности покинуть столицу из-за проблем с тепло- и электроснабжением. Тогда он заявил, что половина многоквартирных домов осталась без отопления.

Также этой ночью в Харькове прогремели 22 взрыва на фоне воздушной тревоги.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.