Каждый месяц сотрудники комплексов по переработке отходов в Московской области обнаруживают удивительные вещи, выброшенные жителями региона. Среди них — старинные фотоаппараты, редкие статуэтки, изящные столовые приборы и многое другое. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Недавно экспозиция московского музея «Культурный слой» обогатилась двумя новыми экспонатами, найденными внимательными работниками сортировочных линий комплекса.

Один из новых предметов — стеклянная ваза в виде девушки с кувшином. Этот редкий предмет привлек внимание своей красотой и глубиной символизма. Образ женщины с сосудом известен многим культурам мира: от библейской истории о Ревекке, предлагающей воды слугам Авраама, до романтического образа героини романа Михаила Лермонтова «Мцыри».

Второй необычный экспонат — латунная ваза ручной работы из Индии. Такие изделия знамениты своими уникальными узорами и мастерским исполнением. Традиционные индуистские церемонии часто требуют специальной металлической посуды, изготовленной из драгоценных металлов и украшенной сложнейшими элементами декора. Ручная работа над каждым изделием передается мастерами из поколения в поколение, делая такие вазы настоящими произведениями искусства.

Посещение музея «Культурный слой» является обязательной частью экскурсий на комплексах КПО Востока и Невы. Здесь школьники, студенты, представители различных учреждений и организации получают наглядный урок экологической грамотности и осознанного отношения к окружающей среде.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.