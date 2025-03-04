Новую систему управления сферой ЖКХ разработают в Подмосковье

В рамках стратегической сессии «Трансформация отрасли жилищно-коммунального хозяйства 2025» министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев представил проект цифровой системы «Центр управления ЖКХ», которая будет координировать работу всех объектов городского хозяйства в регионе. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Функционал центра:

цифровой учет объектов и оборудования;

мониторинг и диспетчеризация в режиме реального времени;

управление инцидентами с возможностью адресного информирования жителей;

повышение эффективности ресурсоснабжающих организаций;

прогнозирование внештатных ситуаций;

планирование модернизации объектов.

«Мы не говорим просто о создании цифровой диспетчерской службы. Центр управления ЖКХ — это более широкое понятие, в него будут стекаться все данные, которые мы планируем получать с объектов, сетей и от жителей. Функционал должен сводиться к прогнозу технологических сбоев и, как следствие, к планированию модернизации объектов коммунальной инфраструктуры», — подчеркнул министр ЖКХ Подмосковья Кирилл Григорьев.

Каждый элемент единой диспетчерской будет обрабатываться искусственным интеллектом, что обеспечит оптимизацию всех процессов и увеличение точности прогнозирования.

«Согласно плану до 31 марта все заявки будут проходить через единую электронную базу. А до конца текущего года планируем на 2 600 объектов водоснабжения и водоотведения установить специализированные датчики для отслеживания ситуации на местах. В перспективе ставим для себя амбициозную цель — создать единую цифровую схему систем водоснабжения и водоотведения, которая поможет нам своевременно определять участки, наиболее нуждающиеся в ремонте или замене», — добавил Кирилл Григорьев.

Также до 1 сентября этого года 100% техники аварийно-восстановительных служб региона будет подключено к навигационно-информационной системе «ГЛОНАСС», которая позволит в онлайн режиме отслеживать все маршруты и контролировать ход исполнения заявок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность модернизации системы ЖКХ в регионе.

«Прошлая зима была сложной, с низкими температурами, были аварии, поэтому мы предусмотрели достаточно масштабную программу модернизации ЖКХ. Эта зона ответственности муниципальных и региональных органов власти — одна большая магистраль. Кроме того, мы реализуем концессионные соглашения в партнерстве с «Газпромом», — рассказал Воробьев.