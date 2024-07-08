На Загорской ГАЭС в Подмосковье завершились работы по созданию дублирующего ВЧ-канала

На Загорской гидроаккумулирующей электростанции (ГАЭС) (филиал ПАО «РусГидро»), расположенной в Сергиево-Посадском городском округе Московской области, завершились работы по созданию дублирующего высокочастотного канала КВЛ 500 кВ Костромская ГРЭС — Загорская ГАЭС. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики Подмосковья.

Загорская ГАЭС, один из ключевых энергообъектов региона, осуществляет выдачу электроэнергии через распределительное устройство КРУЭ-500 кВ, соединенное с энергосистемой двумя линиями электропередачи 500 кВ на Костромскую ГРЭС и электроподстанцию Трубино.

В настоящее время между Загорской ГАЭС и Костромской ГРЭС установлен один высокочастотный канал связи, предназначенный для оперативной передачи сигналов и команд противоаварийной автоматики. Создание резервного канала ВЧ-связи между энергообъектами позволяет усилить контроль и предотвратить аварийные ситуации в энергетической системе, повысит надежность работы электростанций и энергосистемы в целом. Его организация выполнена в соответствии с требованиями системного оператора единой энергетической системы.

Второй независимый ВЧ-канал протяженностью 423 км запланировано провести через промежуточные узловые энергобъекты: электроподстанцию 500 кВ Трубино в Ивантеевке и электроподстанцию 750 кВ Владимирская во Владимирской области.

Работы по созданию дублирующего ВЧ-канала на Загорской ГАЭС продолжались 10 месяцев. За это время на станции выполнен комплекс работ по модернизации устройств релейной защиты и противоаварийной автоматики, а также обновлению компонентов оборудования ВЧ-связи.

В ходе реализации проекта на Загорской ГАЭС введены в работу новые современные функции противоаварийной автоматики — автоматика ограничения перегрузки оборудования (АОПО). На гидроагрегатах станции, основном генерирующем оборудовании, установлена система мониторинга переходных режимов — программно-технический комплекс для наблюдения за ключевыми параметрами и изменениями в энергетической системе.

Физически изношенные и устаревшие панели релейной защиты типа ДФЗ-503 заменили на современное микропроцессорное оборудование ДФЗ с функцией ступенчатых защит отечественного производства. Кроме этого, на КРУЭ-500 кВ введены в эксплуатацию новые устройства передачи аварийных сигналов и команд (УПАСК) взамен устаревших панелей АНКА-АВПА. Новое оборудование имеет улучшенные технические характеристики и отличается повышенной надежностью.

Обновленное оборудование Загорской ГАЭС полностью настроено и интегрировано в единую автоматизированную систему управления технологическими процессами, автоматизированную систему Системного оператора и другие смежные системы.

Работы по созданию дублирующего ВЧ-канала Костромская ГРЭС — Загорская ГАЭС продолжатся на электроподстанциях Трубино и Владимирская после завершения масштабной реконструкции подстанции Трубино в этом году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что необходимо приложить максимальные усилия для защиты людей и системы жизнеобеспечения в период паводков.

«В этом году было заметное количество снега и в городах, и в сельской местности. Мы видим, что сейчас установилась плюсовая температура, идет активное таяние снега. А значит, мы должны держать руку на пульсе и внимательно мониторить ситуацию», — сказал Воробьев.