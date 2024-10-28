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На Загорской ГАЭС в Подмосковье завершается подготовка к работе в зимний период

Загорская ГАЭС (филиал ПАО «РусГидро») — крупнейшая в России гидроаккумулирующая электростанция, расположенная в Сергиево-Посадском городском округе Подмосковья. Она является крупнейшим объектов гидрогенерации в регионе, сообщает пресс-служба Минэнерго Подмосковья.

По итогам 9 месяцев 2024 года выработка электроэнергии Загорской ГАЭС составила 1,25 млрд кВт·ч. При этом в третьем квартале текущего года станция выработала 333,67 тыс. кВт·ч экологически чистой электроэнергии.

В настоящее время на станции завершается подготовка оборудования, инженерных коммуникаций и сооружений к надёжной и безопасной работе в период низких температур. В ноябре в соответствии с годовым графиком ремонтов специалисты завершат плановые ремонтные работы на основном генерирующем оборудовании.

Кроме производства электроэнергии, станция выполняет общесистемные функции: выравнивание суточной неоднородности графика электрической нагрузки, регулирование частоты и напряжения в энергосистеме, улучшение режимов работы тепловых электростанций в регионе.

В Московской области по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева проводится программа повышения надежности электроснабжения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.