На встрече с горожанами в Павловском Посаде обсудили ремонт жилья

Первый заместитель главы Павлово-Посадского округа Филипп Ефанов провел встречу с жителями округа, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Мероприятие прошло в формате «повторного касания», целью которого является контроль за выполнением ранее данных поручений и рассмотрение поступивших обращений. В ходе встречи был рассмотрен вопрос ремонта жилого фонда.

«Сегодня встретились с Натальей повторно. На сегодняшний день работы почти завершены. Осталось провести ремонт кладки над оконным блоком в третьем подъезде. Сделаем до 15-го сентября», —сказал Филипп Ефанов.



Также жильцы дома № 7 по улице Щорса обратились с вопросом капитального ремонта кровли.



Жителям были даны все пояснения о необходимых мероприятиях для включения многоквартирного дома в план капитального ремонта.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев призвал глав городских округов в своей работе уделить внимание капремонту школ.

«Напоминаю очень важный момент: <…> заказчиком по капитальному ремонту и строительству школ является глава муниципалитета», — пояснил Воробьев.