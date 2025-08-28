На встрече с горожанами в Павловском Посаде обсудили ремонт жилья
Фото - © Администрация Павлово-Посадского г.о.
Первый заместитель главы Павлово-Посадского округа Филипп Ефанов провел встречу с жителями округа, сообщили в пресс-службе муниципалитета.
Мероприятие прошло в формате «повторного касания», целью которого является контроль за выполнением ранее данных поручений и рассмотрение поступивших обращений. В ходе встречи был рассмотрен вопрос ремонта жилого фонда.
«Сегодня встретились с Натальей повторно. На сегодняшний день работы почти завершены. Осталось провести ремонт кладки над оконным блоком в третьем подъезде. Сделаем до 15-го сентября», —сказал Филипп Ефанов.
Также жильцы дома № 7 по улице Щорса обратились с вопросом капитального ремонта кровли.
Жителям были даны все пояснения о необходимых мероприятиях для включения многоквартирного дома в план капитального ремонта.
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев призвал глав городских округов в своей работе уделить внимание капремонту школ.
«Напоминаю очень важный момент: <…> заказчиком по капитальному ремонту и строительству школ является глава муниципалитета», — пояснил Воробьев.