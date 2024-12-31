На востоке Подмосковья завершили ремонт 10 воздушных линий электропередачи

В преддверии новогодних праздников энергетики завершили масштабные работы по замене опор на воздушных линиях электропередачи на востоке Подмосковья. Об этом сообщила пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Работы проводились в рамках Программы по замене деревянных опор воздушных линий 35-110 кВ компании «Россети Московский регион» и были рассчитаны на 2 года (2023 г. и 2024 г.).

Всего в течение ремонтного периода у бригады линейщиков находилось 10 высоковольтных линий общей протяженностью 190 км. Из них в 2023 году заменили 245 деревянных опор на современные железобетонные: на ВЛ 110 кВ «Бакунино — Голутвин», «Голутвин — Рубин», «Федино — Рыболово», «Чанки — Пески» и ВЛ 35 кВ «Зарайск — Третьяково», «Третьяково — Луховицы» с отпайкой.

При этом на 3-х ЛЭП («Голутвин — Рубин», «Зарайск — Третьяково», «Третьяково — Луховицы») работы продолжились и в 2024 году. Также в этом году энергетики осуществляли замену опор на еще 4-х высоковольтных линиях: «Бакунино — Суворово», «Пески — Фабричная», «Фабричная — Лопатино» (все — напряжением 110 кВ) и ВЛ 35 кВ «Цурюпа — Лопатино 2».

Эти 7 ЛЭП общей протяженностью порядка 131 км были введены в эксплуатацию с 1929 по 1954 гг. В соответствии с Программой, в 2024 году специалисты заменили на них 304 опоры.

Всего за 2 года было установлено 549 новых железобетонных опор взамен морально и физически устаревших деревянных.

Результатом модернизации 10 высоковольтных линий электропередачи стало повышение надёжности и качества электроснабжения 106 тыс. бытовых потребителей, 421 социально значимого объекта, а также промышленных предприятий городских округов Воскресенск, Коломна, Луховицы и Зарайск.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.