На территории Сергиево-Посадского округа установлено 3576 камер видеонаблюдения системы «Безопасный регион»

Динамика последних лет показывает активное оснащение камерами видеонаблюдения подъездов многоквартирных домов, а также контейнерных площадок для сбора мусора, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

С помощью камер системы «Безопасный регион» на территории Сергиево-Посадского округа проводится большая работа по привлечению к административной ответственности «серых возчиков», осуществляющих сброс строительного и крупногабаритного мусора на контейнерных площадках ТКО.

Благодаря одной из таких камер к административной ответственности в виде штрафа был привлечен водитель трактора, неоднократно сбрасывавший крупногабаритный мусор на площадках ТБО. Несмотря на отсутствие регистрационных знаков, благодаря развитой системе видеокамер были установлены транспортное средство, его собственник и место стоянки.

Также, благодаря видеокамерам системы «Безопасный регион», установленным на подъездах многоквартирных домов, проводится оперативный мониторинг состояния уборки дворов и контроля работы снегоуборочной техники. Кроме того, с помощью видеокамер системы «Безопасный регион» был выявлен факт хищения технической соли для обработки тротуаров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.