На портале «Добродел» можно зарегистрировать спецтехнику

В мобильном приложении «Добродел» можно подать заявление на регистрацию самоходных машин и других видов техники. С начала 2025 года онлайн-услугой воспользовались более 6 тыс. раз. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

Государственной регистрации подлежат тракторы, самоходные дорожно-строительные, коммунальные и с/х машины, а также прочая самоходная техника с рабочим объемом двигателя внутреннего сгорания более 50 куб. см или мощностью электродвигателя более 4 киловатт.

Услуга «Государственная регистрация самоходных машин и других видов техники» доступна в мобильном приложении в разделе «Услуги» — «Для бизнеса» — «Все услуги» — «Развитие бизнеса». Подать заявление могут физические или юридические лица, индивидуальные предприниматели, которые являются собственниками самоходных машин и другой спецтехники.

Для этого нужно авторизоваться в приложении, заполнить онлайн-форму и оплатить госпошлину. В заявлении необходимо прикрепить паспорт спецтехники и подтверждение права собственности на нее.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что важно оцифровать всю коммунальную технику в Подмосковье, чтобы видеть объем работ каждой из единиц.

«Важно, безусловно, приобретать новое, но нужно внимательно, уважаемые коллеги, я вас очень прошу, как мы делаем каждый год, — посмотреть, что происходит в вашем хозяйстве. Сколько единиц техники на ходу, в каком она состоянии, что необходимо приобрести в части запасных частей», — сказал Воробьев.