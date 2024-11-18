На Каширской ГРЭС отработали предотвращение аварии во время тренировки

На Каширской ГРЭС прошла контрольная станционная противоаварийная тренировка, целью которой была проверка самостоятельных действий персонала, умение его быстро и правильно ориентироваться, находить нужное решение в условиях нештатной ситуации, своевременно предотвращать аварии и технологические нарушения, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Раскрыть свои профессиональные навыки персоналу предстояло в условиях условного резкого понижения температуры наружного воздуха до минус 20 градусов, повреждения сетевых трубопроводов и отключения автотрансформатора АТ-7 газовой защитой.

С поставленными задачами участники тренировки справились успешно, действовали быстро и решительно.

В 2022 году Каширской ГРЭС имени Г. М. Кржижановского исполнилось 100 лет. Эта электростанция стала первой, построенной по плану ГОЭЛРО и дала энергию для промышленного развития Каширского района Московской области. На момент пуска легендарной Каширы ее мощность составляла всего 12 МВт. По меркам тех лет это было достаточно много, что позволило ГРЭС стать второй по этому показателю в Европе. В 2021 году был дан старт очередной модернизации Каширской ГРЭС. В рамках президентской программы модернизации тепловой электроэнергетики (КОММод) на площадке электростанции будут установлены инновационные парогазовые установки отечественного производства суммарной мощностью 900 МВт.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.