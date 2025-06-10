На госуслугах Подмосковья обновили услугу по оформлению разрешений на строительство

На портале госуслуг Московской области обновили услугу по оформлению разрешений на строительство объектов капитального строительства. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.

«Чтобы упростить процедуру подачи заявления, мы подключили к услуге по оформлению разрешений на капитальное строительство сразу четыре новых сервиса. Теперь при вводе кадастрового номера автоматически заполняется адрес объекта. Кроме того, система сама направляет заявление в администрацию муниципалитета. Также начал работу сервис предпроверки пересечения земельного участка со слоями индустриальных парков и особых экономических зон. Помимо этого, вместе с заявлением теперь автоматически формируется запрос сведений о проведении государственной экологической экспертизы», — сказал министр госуправления, ИТ и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Перед возведением или реконструкцией жилых и нежилых зданий, сооружений, строений и других объектов капитального строительства нужно получить разрешение. Оформить его можно с помощью электронной услуги «Разрешение на строительство объектов капитального строительства». Чтобы подать заявление, следует авторизоваться через ЕСИА и заполнить онлайн-форму. Ответ поступит в личный кабинет на региональном портале в течение 5 рабочих дней.

Услуга предоставляется бесплатно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.