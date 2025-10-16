На 102 котельных в Коломне установили датчики подачи тепла

Все коммунальные службы и объекты инфраструктуры городского округа Коломна успешно вошли в отопительный сезон. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Обеспечивать надежное теплоснабжение нам помогают датчики подачи тепла. По поручению нашего губернатора Андрея Юрьевича Воробьева все центральные тепловые пункты муниципалитета подключили к системе автоматического контроля, которая помогает поддерживать комфортную температуру в квартирах и, в случае возникновения проблем с отоплением, быстро их устранять», — сообщил глава городского округа Коломна Александр Гречищев.

Датчики, которые круглосуточно следят за работой системы, уже установили также на 102 котельных. Специальные приборы измеряют температуру воды в трубах, давление и расход теплоносителя, а затем мгновенно передают эти данные в региональную информационную систему. Благодаря этому специалисты видят состояние всех тепловых пунктов и теплоисточников на экране компьютера и могут заметить проблему еще до того, как жители почувствуют похолодание в квартирах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал президенту России Владимиру Путину, что в течение ближайших 5 лет в регионе модернизация ЖКХ коснется 60% населения.

«Что касается модернизации ЖКХ, а именно теплоснабжения, водоснабжения, то у нас отдельная большая программа, смысл которой за 5 лет радикально модернизировать и сети, и котельные. Это коснется порядка 60% населения», — подчеркнул Воробьев.