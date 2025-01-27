Мурашов рассказал Воробьеву, как Подмосковье борется с КГО

В связи с аномально теплой погодой в Подмосковье на 2–3 месяца раньше стали поступать жалобы на крупногабаритные отходы (КГО), которые появляются во дворах и загрязняют территории. Заместитель председателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона Владислав Мурашов рассказал губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву, как специалисты решают данный вопрос.

«Общая статистика. Посмотрели прошлый год, порядка 12 тысяч жалоб мы получаем на КГО (крупногабаритные отходы). Отходы делим на две группы — КГО и примерно 80-90% на обычный мусор. Это те жалобы, которые бросаются в глаза, и каждый раз в ЦУРе обращаем на них внимание», — сказал Мурашов.

Традиционно пик жалоб о КГО приходится на апрель–май, но в этом году аномально теплая погода позволяет жителям региона делать ремонты дома гораздо раньше, поэтому уже в январе поступают жалобы на захламление территорий некоторыми лицами.

В настоящее время в Московской области ведется работа сразу по нескольким направлениям в решении проблемы с КГО. Первое — выявляются места скопления КГ с помощью системы «Безопасный регион» и искусственного интеллекта. Второе — нарушителей привлекают к административной ответственности. Штраф за оставление крупногабаритного мусора для физических лиц на данный момент составляет до пяти тысяч рублей.

Во дворах Московской области захламления выявляют с помощью камер, которые установлены в количестве более 10 тысяч единиц. Последние четыре месяца в Подмосковье утилизировать КГО можно с помощью сервиса на РПГУ «Вывоз ненужных вещей». В сервисе есть два варианта работы: бесплатный и платный. На безвозмездной основе специалисты могут вывезти и утилизировать железные двери, все, что связано с металлом, холодильники и т. д. В платные услуги входит вывоз и утилизация таких предметов, как диваны и разобранные шкафы. Подробнее можно узнать на сайте, где также можно подать заявку на получение соответствующей услуги.

В настоящее время, несмотря на то, что сервис новый, количество заявок на утилизацию КГО через «Вывоз ненужных вещей» ежедневно растет.

По словам Мурашова, в регионе всего 15% жалоб приходится на КГО, а оставшиеся проценты — на обычный мусор. Люди сообщают об обнаружении пакетов с мусором и других выброшенных предметах в неположенных местах. Этот вопрос начали решать посредствам обхода территорий инспекторами в рамках январского субботника. Все нарушения будут зафиксированы на фото и видео, которые в дальнейшем поступит в муниципалитеты, где точечно будет решаться вопрос об устранении мусора. В среднем территории очищают за один день.

В Серпухове, Люберцах, Красногорске, Воскресенске и в Королеве уже полностью очищены все загрязненные территории. В остальных округах Подмосковья работы продолжаются, в некоторых из них уже сделано больше половины от выявленного объема.