Мособлводоканал устранил 313 засоров в Подмосковье за неделю

Коммунальные службы Подмосковья за последнюю неделю ликвидировали 313 засоров на канализационных сетях региона. Работы провели бригады Мособлводоканала для обеспечения надежного водоотведения, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Основной причиной аварий остается неправильная утилизация бытовых отходов. Жители нередко используют канализацию как мусорное ведро. В трубы попадают пищевые отходы, влажные салфетки, прокладки, подгузники и строительный мусор. Эти предметы не разлагаются, создают плотные заторы, вызывают неприятные запахи и могут привести к повреждению труб.

Один из сложных случаев зафиксировали в Орехово-Зуеве. Там длина тампонады на канализационном коллекторе достигла 72 метров. Для устранения засора аварийно-восстановительная бригада применила мощные каналопромывочные и илососные машины.

С наступлением весны предприятие усиливает профилактические работы. В этот период специалисты проводят дополнительные проверки и очистку сетей, чтобы снизить риск новых засоров, и напоминают жителям о необходимости соблюдать правила утилизации отходов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе реализуется большая программа по модернизации водозаборных узлов и канализационно-насосных станций.

«У нас большая программа и по ВЗУ, и по КНС — все имеет свою специфику, особенности. <…> Прошу еще раз расставить акценты и на эти КНС, которые вы (министр ЖКХ региона Кирилл Григорьев — ред.) сопровождаете», — напомнил Андрей Воробьев.