Мособлводоканал усилил работу из-за снегопада в Подмосковье

Филиалы Мособлводоканала в Подмосковье переведены на усиленный режим работы из-за сильного снегопада и порывистого ветра. Специалисты продолжают плановые работы и оперативно устраняют последствия непогоды, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В условиях обильных осадков и плюсовой температуры предприятие усилило контроль за объектами, наиболее уязвимыми в период активного таяния снега. Под круглосуточным наблюдением находятся канализационные насосные станции и очистные сооружения. Специалисты следят за уровнем воды, состоянием оборудования и автоматикой, чтобы предотвратить подтопления и сбои.

Особое внимание уделяется системе водоснабжения. Порывы ветра могут повлиять на линии электропередачи и вызвать перебои в энергоснабжении. На водозаборных узлах при необходимости оперативно переключают насосное оборудование.

В Орехово-Зуеве на канализационной насосной станции установили три дополнительных дренажных насоса для откачки талых вод. В Дрезне на станции водоочистки по улице Военный городок заменили клапан впрыска гидрохлорида, что обеспечивает качественное обеззараживание воды. В Егорьевске на КНС провели комплексную прочистку насосов и заменили сальники, а в Шатуре очистили метантенки и колодцы первичных отстойников, откачали отстойники для предотвращения сбоев в очистке стоков.

Также продолжается ремонт водопроводных и канализационных колодцев, которые испытывают повышенную нагрузку из-за талых вод. Вся инфраструктура находится под постоянным контролем.

О сбоях в водоснабжении и водоотведении жители могут сообщить по единому диспетчерскому номеру Мособлводоканала +7 (800) 222-02-05. Звонок бесплатный, линия работает круглосуточно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе реализуется большая программа по модернизации водозаборных узлов и канализационно-насосных станций.

«У нас большая программа и по ВЗУ, и по КНС — все имеет свою специфику, особенности. <…> Прошу еще раз расставить акценты и на эти КНС, которые вы (министр ЖКХ региона Кирилл Григорьев — ред.) сопровождаете», — напомнил Андрей Воробьев.