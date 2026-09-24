Мособлводоканал провел 127 работ по замене гидрантов в Подмосковье с июня

Специалисты Мособлводоканала с июня 2026 года провели в Подмосковье 127 работ по замене пожарных гидрантов в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

С июня 2026 года специалисты Мособлводоканала провели 127 работ по замене пожарных гидрантов. Работы входят в программу подготовки региона к осенне-зимнему периоду и направлены на обеспечение безопасности населенных пунктов в течение всего года.

Аварийно-восстановительные бригады заменяли устаревшие конструкции и очищали шахты от ила и мусора. Особое внимание уделяли участкам, по которым поступали обращения жителей.

При тушении пожара ежеминутно требуются большие объемы воды. Городской водопровод — единственный источник, способный обеспечить такой расход. Если гидрант замерз, засорился или вышел из строя из-за проржавевшей арматуры, пожарные могут потерять время. От исправности гидрантов зависят скорость развертывания сил МЧС России, сохранность имущества и жизни людей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что вся сеть водоснабжения должна отвечать современным стандартам, что заметно снизит количество жалоб.

«Когда у нас соответственно задвижки работающие, мы устраняем аварию быстро, если она возникает, или имеем возможность переключать одну ветку, другую, для того чтобы, например, обслужить. Второе — это мойка, это отдельная история. <…> Вы знаете специфику воды в Подмосковье — это железо», — рассказал губернатор.